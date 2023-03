Belgique : de plus en plus de drogues de synthèse dans la zone de fret de Bruxelles Zaventem

En Belgique comme en France, les services des douanes et les enquêteurs en charge de la lutte contre les stupéfiants s’inquiètent d’un type de produit qui s’impose de plus en plus : les drogues de synthèse.

Bruxelles Zaventem fait partie des grands aéroports européens, et il est devenu malgré lui l’une des plaques tournantes du trafic de drogue en Europe. Un trafic invisible, qui se cache derrière les murs de la zone de fret. Dans ce gigantesque centre de tri postal, la douane a installé son bureau au milieu des colis. Elle y trouve ici du cannabis à destination des Etats-Unis, et en provenance des Pays-Bas, le principal pays producteur de drogue en Europe.

De la kétamine liquide dans les boules à neige

De plus en plus de drogues fabriquées aux Pays-Bas transitent par Bruxelles (Belgique). Et de plus en plus de drogues de synthèse. Le bureau du douanier regorge d’objets en tout genre, qui servent à transporter les stupéfiants. Et bien souvent, il emploie la manière forte. Parfois, les pilules d’ecstasy sont directement cachées dans les cartons d’emballage. Plus étonnant encore, des boules à neige, à destination de la Nouvelle-Zélande, qui renferment de la kétamine liquide, un psychotrope que les douaniers détectent à l’aide d’un scanner. En 2022, 7 tonnes de drogues de synthèse ont été saisies à l’aéroport de Bruxelles.