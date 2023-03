Arctique : enjeux de pouvoir autour de ressources naturelles et stratégiques

En Arctique, plusieurs pays américains et européens se livrent une vive bataille pour bénéficier des ressources qu'on y trouve. La Russie, en pleine expansion, y possède ses bases les plus proches du territoire des États-Unis.

Les ressources naturelles et stratégiques de l'Arctique sont l'objet de toutes les convoitises. Les Russes y ont symboliquement planté leur drapeau, au fond de l'océan. Entre eux et les Américains, les Canadiens et les Européens a émergé. 8 pays sont membres du Conseil de l'Arctique, et ont des droits territoriaux et maritimes au pôle Nord. Outre les pays déjà cités, on y trouve le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande. Pour ces pays, l'Arctique est un enjeu stratégique et militaire.

Expansion russe

Ces dernières années, c'est surtout l'expansion russe qui s'est fait sentir. On trouve sur place les bases russes les plus rapprochées du territoire américain. "La Russie a avancé plus vite que les États-Unis, pour développer un véritable bastion de défense dans l'Arctique. Aujourd'hui, elle dispose de 55 brises-glace [...]. Les États-Unis n'en ont que 2, et 3 sont en construction", explique Troy Bouffard, directeur du Center for Arctic Security, université de l'Alaska.