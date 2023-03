La France passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche

Il faudra donc avancer horloges et autres réveils de 60 minutes, ce qui enlèvera une heure de sommeil.

On passe à l'heure d'été. Dimanche 26 mars, la France va changer d'heure. A deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, il sera trois heures. Il faudra donc penser à avancer horloges et autres réveils de 60 minutes, ce qui enlèvera une heure de sommeil. Mais il sera ainsi possible de profiter d'un peu plus de lumière en fin de journée.

Un changement qu'il faut tenter de vivre en douceur, rappelle le journaliste et médecin Damien Mascret à France 3. C'est important "parce que du bon réglage de notre horloge biologique via la lumière du soleil, va dépendre notre humeur, notre mémoire et plus largement les performances de notre cerveau", a-t-il expliqué. En outre, "des chercheurs de l’université du Colorado ont montré qu’il y avait pendant 5 jours une augmentation de 6% des accidents de la route mortels qui suivent le changement d’heure", a rappelé le médecin.