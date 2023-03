Heure d’été : comment se préparer à ce changement ?

Le journaliste et médecin Damien Mascret est présent sur le plateau du 19/20 pour expliquer les bienfaits d’une préparation au changement d’heure.

Le week-end des 25 et 26 mars, on change d’heure. Le dimanche à 2h, il sera 3h. Le corps peut avoir du mal à suivre. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, explique comment s’y préparer. "C’est plus facile pour notre corps si on décale en douceur l'horloge interne", explique-t-il. "En pratique, ça veut dire, jusqu'à dimanche, se coucher et se lever un peu plus tôt que votre habitude chaque jour. 10-15 mn plus tôt ce soir, 15 à 30 mn jeudi, 30 à 45 mn vendredi et bien sûr 1 heure plus tôt samedi", détaille-t-il.

Une incidence sur l’humeur

Selon Damien Mascret, c’est important "parce que du bon réglage de notre horloge biologique via la lumière du soleil, va dépendre notre humeur, notre mémoire et plus largement les performances de notre cerveau". En outre, "des chercheurs de l’université du Colorado ont montré qu’il y avait pendant 5 jours une augmentation de 6% des accidents de la route mortels qui suivent le changement d’heure".

