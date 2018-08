Qui est David Gras, le braqueur recherché depuis sept ans qui s'est rendu à la justice ?

Il s’est finalement rendu de lui-même. Après sept années de cavale, David Gras s’est présenté jeudi matin au palais de justice de Douai. Retour sur le parcours d’un des criminels les plus recherchés d’Europe.

Fin de cavale pour David Gras. L'un des criminels européens les plus recherchés par Europol, s'est rendu à la justice, jeudi 2 août, à Douai (Nord). Condamné en 2016 à 25 ans de réclusion criminelle pour différentes affaires de braquage à l'explosif, il n'avait jamais été retrouvé. En 2011, à Orly, l'un de ces braquages avait notamment causé la mort d'un employé de la société Temis. Franceinfo vous en dit plus sur ce malfaiteur placé par les polices européennes sur la liste des "most wanted fugitives".

Un ancien skinhead devenu braqueur

David Gras est né le 30 juin 1970. Il a grandi à Nevers, dans le quartier des Courlis, où certains ont surnommé cet ancien skinhead "Yeux bleus", explique Le Journal du Centre. Sa fiche publiée par Europol fait état d'un homme d'1,83 m, blond au regard clair, qui arbore plusieurs tatouages sur les bras et sur le corps.

Il était recherché pour vol en bande organisée. Il faut dire qu'il a quelques faits d'armes dans le domaine. Avec d'autres complices, il est soupçonné d'être à l’origine d’attaques manquées, comme à Beaumont (Puy-de-Dôme), où ils avaient tenté d’attaquer le centre-fort de la société Brink's. Ils sont également soupçonnés pour des faits de "recel de véhicules provenant de vols commis en bande organisée avec armes" à Roubaix (Nord), et Éragny (Val-d’Oise) et de l'attaque en juin 2011 d'un dépôt de fonds de la société Loomis, à Villers-Semeuse (Ardennes), pour un butin estimé à 1,5 million d’euros.

[ACTU] David Gras, l’un des criminels les plus recherchés d’Europe s’est livré à la justice à #Douai. Condamné à 25 ans de prison pour un braquage mortel commis en 2011, il faisait partie des fugitifs #MostWanted d’@Europol. pic.twitter.com/JtKoDdt5az — Police nationale (@PoliceNationale) 2 août 2018

Condamné à 25 ans de prison en 2016 pour un braquage meurtrier en 2011

C'est un braquage à Orly (Val-de-Marne) le 21 septembre 2011, pendant lequel un convoyeur de fonds avait été tué, un passant brièvement pris en otage et des policiers ciblés par des tirs, qui lui vaut une condamnation à 25 ans de prison.

Ce jour-là, à 5h45 du matin, neuf assaillants lourdement armés s’attaquent au centre-fort de la société de transports de fonds Temis, à Orly. David Gras est l’un d’entre eux, comme le détaille Le Parisien. Son complice, Serge Veron, fait sauter une porte de secours, afin d’accéder aux coffres-forts. L’explosif est puissant, et un employé de la société, Giuseppe Di Carlo, 54 ans, meurt sous le coup de la charge. Le groupe s’empare d’un butin de 8,2 millions d’euros, et couvre sa fuite en tirant sur la police et en prenant un passant en otage, qui sera relâché quelques minutes plus tard.

Serge Veron est retrouvé plusieurs semaines après les faits, à Bruxelles (Belgique). Pour David Gras, que la police n’a pas réussi à arrêter, la cavale commence. Le 8 juillet 2016, il est condamné en son absence à 25 ans de prison. À l’issue d’un long procès, au cours duquel 19 personnes ont été jugées, son complice, Serge Veron, cerveau présumé du commando, écope de 18 ans de réclusion criminelle.

D’autres personnes sont acquittées de toute participation au vol avec arme qui leur était reprochée, mais déclarées coupables du délit d’association de malfaiteurs, et condamnées à des peines allant de 8 à 13 ans d’emprisonnement. Selon l’avocat général, Éric Bedos, le "niveau de compétence nécessaire pour ce type d’attaques 'sophistiquées' imposait une "équipe restreinte et formée des mêmes membres qui gardent les mêmes rôles".

Un des criminels les plus recherchés d'Europe

Si ses complices se retrouvent en détention, David Gras, lui, court toujours. Pendant sept ans, malgré un mandat de recherche, la police n'a jamais réussi à l'interpeller.

Présent dans la liste des criminels les plus recherchés d’Europe par l’agence européenne de police criminelle Europol, le braqueur a finalement choisi de se rendre à la police jeudi 2 août. Il s'est présenté, avec son avocat, au greffe de la cour d'assises du Nord, à Douai. "Il a été présenté à un membre du parquet général qui lui a notifié son incarcération à la maison d’arrêt de Douai où l'ont conduit des policiers", précise La Voix du Nord.

Il sera de nouveau jugé en 2019

Dans un communiqué, son avocat, Jérôme Goudard, indique que cette décision surprenante est "dictée par sa volonté de répondre aux accusations dont il fait l’objet". L'avocat affirme que son client "veut faire entendre sa vérité face à la vérité judiciaire".

Ayant fait opposition au précédent jugement, David Gras sera rejugé d’ici août 2019, "comme le prévoit le code de procédure pénale lors d'un jugement par défaut", explique le parquet général de Douai. "L’arrêt rendu par la cour d’assises de Douai étant non-avenu, David Gras est aujourd’hui présumé innocent", a encore précisé son avocat.