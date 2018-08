Le Français David Gras, l'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe, s'est rendu à la justice après sept ans de cavale

En 2016, il avait été condamné, en son absence, à 25 ans de prison par la cour d'assises du Nord pour avoir participé à des attaques de dépôts d'argent à l'explosif.

Fin de cavale pour l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Le braqueur David Gras s'est rendu jeudi 2 août après sept ans de cavale. En 2016, il avait été condamné, en son absence, à 25 ans de prison par la cour d'assises du Nord pour avoir participé à des attaques de dépôts d'argent à l'explosif. La principale attaque, à Orly (Val-de-Marne) en 2011, avait fait un mort. Selon nos informations, David Gras est déjà en détention à Douai et a fait opposition à son jugement. Il devrait donc être rejugé pour les mêmes faits.

[ACTU] David Gras, l’un des criminels les plus recherchés d’Europe s’est livré à la justice à #Douai. Condamné à 25 ans de prison pour un braquage mortel commis en 2011, il faisait partie des fugitifs #MostWanted d’@Europol. pic.twitter.com/JtKoDdt5az — Police nationale (@PoliceNationale) 2 août 2018

Agé de 48 ans, il avait été condamné en son absence le 8 juillet 2016 par la cour d'assises du Nord à 25 ans de réclusion criminelle à l'issue d'un procès fleuve de plus d'un mois dans lequel dix-neuf personnes avaient été jugées. Parmi elles, Serge Veron, le cerveau présumé du commando, condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

Un convoyeur de fond tué en 2011

En septembre 2011, des assaillants avaient attaqué très tôt le matin à l'explosif la société de transport de fonds Témis à Orly et avaient emporté un butin de plus de 8,2 millions d'euros.

Lors de ce braquage, un convoyeur de fond avait été tué, un passant avait été brièvement pris en otage et les braqueurs avaient tiré sur la police pour couvrir leur fuite. Cette attaque avait suscité une vive émotion parmi les convoyeurs et avait surpris par son audace et sa violence.