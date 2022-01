Affaire des sondages de l’Élysée : Claude Guéant, déjà incarcéré à la Santé, condamné à huit mois de prison ferme

Plusieurs condamnations ressortent, vendredi 21 janvier, de l’affaire dite des sondages de l’Élysée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, pour Claude Guéant et trois ex-proches de l'ancien président. Le tribunal correctionnel s’interrogeait sur le favoritisme dans l’attribution de conseils et d’enquêtes d’opinion. Il a tranché.

Ils faisaient partie de la garde rapprochée de l’ancien président de la République. Claude Guéant et Patrick Buisson ont été condamnés vendredi 21 janvier pour favoritisme dans l’affaire des sondages de l'Élysée. Si Nicolas Sarkozy, protégé par son immunité présidentielle, n’a pas été inquiété, les deux hommes clés de sa présidence ont eux écopé d'un an de prison, dont huit mois ferme pour l’ancien secrétaire général de l’Élysée, et deux ans de prison avec sursis pour l’ex-proche conseiller de Nicolas Sarkozy.

Claude Guéant reste incarcéré

Deux autres de ses anciens conseillers ont également été condamnés : six mois avec sursis et 70 000 euros d’amende pour Emmanuelle Mignon et Pierre Giacometti. Mais pour la justice, les millions d’euros de sondages commandés par l’Élysée entre 2007 et 2012, sans appel d’offre, font bien l’objet de favoritisme et de détournement de fonds publics. Le tribunal a demandé à ce que Claude Guéant, déjà incarcéré dans l’affaire des primes en liquide alors qu’il était directeur de cabinet, exécute sa peine en prison. Depuis sa cellule de la prison de la Santé, Claude Guéant a aussitôt fait appel du jugement. En attendant son second procès et une éventuelle remise en liberté provisoire, l’ancien premier flic de France reste incarcéré.