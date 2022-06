Chargeur unique : "Ce sont 11 000 tonnes de déchets qui peuvent être épargnées chaque année", salue l'association Halte à l’obsolescence programmée

"On peut se réjouir que l'on mette fin à ce gaspillage", salue mardi 7 juin sur franceinfo Samuel Sauvage, co-fondateur de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), alors que l'UE imposera à partir de 2024 un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques, après qu'un accord a été trouvé mardi entre États membres et eurodéputés. "Ce sont 11 000 tonnes de déchets qui peuvent être épargnées chaque année, C'est le poids de la tour Eiffel."

Le projet avait été lancé dès 2009 par la Commission européenne, mais il s'était jusqu'à présent heurté aux vives réticences de l'industrie. "Cela en dit long sur le poids des lobbys", souligne Samuel Sauvage qui souhaite maintenant que "cela se mette en œuvre rapidement."

franceinfo : est-ce que la décision de l'Union européenne vous ravit ?

Samuel Sauvage : Cela en dit long sur le poids des lobbies au niveau européen. Dix ans pour arriver à une mesure de bon sens comme cela, cela paraît vraiment long. Mais on peut s'en réjouir. Ce sont 11 000 tonnes de déchets qui peuvent être épargnées chaque année, C'est le poids de la tour Eiffel. Ce n'est pas rien comme avancée. Et on peut se réjouir que l'on mette fin à ce gaspillage qui, en plus, compliquait la vie de tous les consommateurs et tous les citoyens.

Est-ce le symbole d'une Europe qui marche ?

Oui. On peut considérer aussi qu'elle marche lentement vu le sujet. Mais elle montre qu'elle peut apporter une réponse. Au niveau de l'Union européenne, on a un poids suffisant pour faire pression. Maintenant, ce que l'on a envie de dire, c'est 'chiche ! Allons plus loin'. On s'est intéressé au chargeur, intéressons-nous aux appareils, intéressons-nous à leur durée de vie, comment est-ce que l'on informe le consommateur avec un indice pour dire s'il pourra être réparable ou s'il sera durable.

"Intéressons-nous à la garantie et essayons de promouvoir des smartphones qui vont durer plus longtemps. On peut aller encore plus loin. Mais c'est déjà une belle avancée." Samuel Sauvage, co-fondateur de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) à franceinfo

Est-ce que cette décision va concerner principalement Apple qui avait fait des spécificités de ses branchements sa stratégie ?

Et sans raison technique valable. C'était une manière de capter les utilisateurs une fois qu'ils avaient tous ces chargeurs, ces connectiques, ils se sentaient un petit peu obligés de rester client de cette marque. Donc là, on voit que l'on va pouvoir libérer les possibilités pour les consommateurs, libérer la possibilité de ne pas avoir à racheter un chargeur et à se le faire prêter beaucoup plus facilement. Enfin, on a réussi. Maintenant, mettons tout en œuvre pour que cela se mette en œuvre rapidement.

Pour toutes les personnes qui ont plusieurs chargeurs dans leurs tiroirs, est-ce que l'on peut les recycler ?

Ne les mettez pas dans votre poubelle noire. Ne les laisser pas dormir non plus dans vos tiroirs parce que cela ne sert à rien. Il y a des collectes spécifiques. Il y a des points de collecte. Parfois, on en voit dans les supermarchés. Et puis, il y a les éco-organismes qui organisent des collectes fréquentes. Cela permet de s'assurer qu'ils vont être recyclés. Parce que derrière les appareils et connectiques, ce sont des métaux souvent très précieux qui peuvent être polluants. Et donc il faut faire attention à ne pas les mettre dans la poubelle ordinaire.