Téléphone portable : l'Union européenne impose un chargeur universel

Les chargeurs de smartphone se multiplient selon les modèles. L'Union européenne a indiqué, mardi 7 juin, qu'elle allait imposer aux fabricants d'harmoniser les connecteurs avec un chargeur universel pour les appareils électroniques. Dès 2009, le projet avait été lancé, alors qu'une trentaine de chargeurs différents existaient. Certains fabricants, comme Apple, refusaient le chargeur universel.

11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques par an

La nouvelle réglementation propose que tous les smartphones soient équipés d'un port USB-C, ce qui ferait économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Cette loi permettra aussi de lutter contre l'obsolescence programmée. Les chargeurs accumulés "sont sources de déchets électroniques assez importants. On estime que pour les smartphones, ce sont 11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques par an", selon Ronan Groussier, responsable des affaires publiques, association halte à l'obsolescence programmée. La mesure entrera en vigueur en automne 2024.