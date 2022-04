Technologie : vers un chargeur universel pour les téléphones et les ordinateurs ?

Ils s’entassent par dizaine : des chargeurs, des câbles, utilisés puis délaissés. Les Européens dépensent 2,4 milliards d’euros par an rien que pour acheter des chargeurs, des câbles, pas toujours compatibles avec tous les modèles. Une difficulté que connaissent bien les propriétaires de téléphone. L’Union européenne veut instaurer un chargeur universel. Aujourd’hui, il en existe trois, demain, un seul pourrait rester, l’USB-C. Une mesure avant tout écologique : ces chargeurs non utilisés, c’est plus de 11 000 tonnes de déchets par an. Avec ce modèle unique, ce sera 1 000 tonnes en moins.

Refus d’Apple

Problème : un constructeur s’y oppose fermement, le géant Apple. "Apple souhaite protéger son marché, extrêmement juteux", confie un journaliste du magazine 01Net, Patrick Bertholet. Une opération surtout gagnante pour les consommateurs européens, qui pourraient économiser 250 millions d’euros par an. La mesure devrait s’appliquer, au mieux, en 2024.