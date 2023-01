CES de Las Vegas : les écrans du futur

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas (États-Unis) a ouvert ses portes jeudi 5 janvier. Les écrans y sont toujours plus grands.

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas (États-Unis), le plus grand salon mondial de l'électronique, a ouvert ses portes jeudi 5 janvier. Il existe depuis 55 ans et a accueilli près de 175 000 exposants et visiteurs en 2020. Les entreprises françaises sont aussi de la partie et espèrent bien séduire.

Un cœur digital

À l’origine, le salon est consacré à l’électronique et cette année n’échappe pas à la règle avec des écrans toujours plus grands qui épousent toutes les formes et avec des couleurs et une définition ébouriffante. Mais depuis quelques années, le salon se dirige vers deux nouvelles autres thématiques : l’environnement et l’énergie. Et puis aussi la santé, avec l’apparition d’objets connectés qui vont permettre de prévenir un certain nombre de maladies avec par exemple un cœur digital, qui pourrait permettre à un médecin de préparer une opération, explique le journaliste de France Télévisions, Loïc de la Mornais.