Santé : le "vélo-bureau" présenté dans les allées du CES de Las Vegas

Un bureau d'un nouveau type, présenté au Consumer electronics show (CES) pourrait faire partie des bonnes résolutions prises en début d'année

On connaissait les bureaux qui vous permettent de travailler debout, quand on souhaite quitter la position assise, très mauvaise pour la santé. Il y a même, depuis peu, des bureaux équipés d'un tapis de course, qui vous permettent de marcher, voire de trottiner, tout en travaillant.

>> De la voiture qui se recharge toute seule aux écouteurs avec traduction simultanée... Le CES, grand show américain de l'innovation, ouvre à Las Vegas



Voici donc, présenté depuis jeudi 5 janvier à Las Vegas au Consumer Electronics Show (CES) par son fabricant taïwanais Acer, le bureau vélo ou le vélo bureau. Un vélo d'appartement relié à une tablette pour poser vos appareils électroniques. Mais le eKinekt BD3 va plus loin : il est économe. Il évite par exemple de se brancher sur le secteur pour recharger un ordinateur portable ou un téléphone. Le bureau est doté de trois ports USB et convertit les coups de pédale en électricité. Il suffit de pédaler soixante tours par minute pour générer une puissance de 75 watts. De quoi recharger plusieurs appareils simultanément. Le bureau vélo est écolo aussi parce qu'il est en plastique recyclé, comme de plus en plus de bureaux d'ailleurs.

Un guidon peut apparaître...

Ce "vélo-bureau" est transformable car il peut passer d'un mode travail, avec une position du corps très droite, verticale, à une position plus "sport", en reculant le plateau de travail et en faisant apparaître un guidon. On est alors beaucoup plus penché vers l'avant, comme sur un véritable vélo. Une application et un écran LCD intégré au bureau permettent justement de suivre ses performances : la durée de l'exercice, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue, la vitesse et la puissance générée...

Acer vise les télétravailleurs qui souffrent plus que les autres de la sédentarité. Mais sans coup de pouce de son entreprise, il sera peut-être délicat de se l'offrir. Le bureau vélo connecté coûtera 999 euros à partir du mois de juin, date à laquelle il sera disponible en Europe.