Santé : face à un secteur sous pression, des annonces très attendues d’Emmanuel Macron

Le système de santé est sous pression. Emmanuel Macron doit présenter ses vœux au secteur, vendredi 6 janvier, au centre hospitalier d’Évry (Essonne).

Emmanuel Macron doit fait des annonces très attendues depuis le centre hospitalier d’Évry (Essonne). D’une part, l’hôpital est percuté par une triple épidémie : Covid-19, bronchiolite et grippe. Et puis il y a une grève des médecins libéraux. Dès hier, l’entourage d’Emmanuel Macron a promis des annonces "extrêmement fortes et structurantes". Et il n’en faudra pas moins pour calmer la colère. "Il n’y a pas un hôpital qui n’est pas à la rue", évoquait un député de la majorité qui connaît particulièrement bien ce secteur au journaliste de France Télévisions Guillaume Daret.

Risque de mouvement social

Pour cet élu, il faut une refondation totale du système avec une redistribution des rôles. Mais certains craignent que le gouvernement et le Président n’osent pas aller jusque-là, de peur de secouer des corporations et de créer un nouveau mouvement social dans une rentrée qui s’annonce déjà tendue, explique le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret, en direct d’Évry (Essonne).