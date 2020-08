Virgin Galactic espère un premier vol touristique dans l'espace au premier trimestre 2021

Richard Branson, le fondateur de la compagnie de tourisme spatial, sera le premier passager.

Les sociétés privées se bousculent dans l'espace. Après le retour sur Terre de deux astronautes à bord d'une capsule de l'entreprise SpaceX, dimanche, c'est au tour de Virgin Galactic de viser les étoiles. La compagnie a estimé, lundi 3 août, qu'elle serait en mesure d'effectuer un premier vol touristique dans l'espace au premier trimestre 2021. Et c'est son fondateur, Richard Branson, qui en sera le premier passager.

Le milliardaire devrait pouvoir s'envoler vers l'espace l'année prochaine, à condition que les deux vols d'essais habités prévus à l'automne "apportent les résultats attendus", précise le communiqué. Ce premier vol de la compagnie devrait alors marquer le coup d'envoi des vols commerciaux. Selon l'entreprise, 600 personnes ont d'ores et déjà acheté leur billet pour l'espace, pour la somme de 210 000 dollars. Virgin Galactic avait par ailleurs levé le voile la semaine dernière sur l'intérieur de son vaisseau commercial, conçu pour emmener six passagers, et baptisé SpaceShipTwo Unity.

Pour l'heure, aucune date précise n'a à ce stade été fixée par Virgin Galactic mais ses dirigeants ont récemment assuré qu'il s'agissait d'une question de mois, et non d'années. Le développement du vaisseau-fusée de Virgin Galactic, baptisé SpaceShipTwo, a été retardé notamment par un accident en 2014, lorsqu'une erreur de manipulation d'un des deux pilotes avait provoqué la désintégration de l'appareil en plein vol.