VIDEOS. La capsule habitée de SpaceX est revenue sur Terre, un succès pour la société privée qui collabore avec la Nasa

"Bienvenue sur Terre, et merci d'avoir volé sur SpaceX", a annoncé le directeur de vol aux astronautes américains, qui ont répondu immédiatement. Dimanche 2 août à 20h48 précises, Bob Behnken et Doug Hurley, en provenance de la Station spatiale internationale (ISS), ont amerri dans le golfe du Mexique à bord d'une capsule de la société privée, appartenant à Elon Musk. Ils étaient déjà les deux premiers astronautes à avoir atteint l'ISS à bord d'un appareil américain en presque 10 ans, deux mois plus tôt. Depuis 2011, les Américains voyageaient à bord de fusées russes.

Si la capsule Dragon avait accompli cette mission à vide et sans incident, c'est la première fois que des astronautes voyagent ainsi jusqu'à l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon. La rentrée atmosphérique a notamment permis de tester la résistance du bouclier thermique, tandis que de grands parachutes ont ensuite ralenti la descente de la capsule jusqu'à l'océan.

Le désamarrage s'était fait dans les temps, autour de 1h34 du matin, deux mois après l'arrivée des deux hommes à bord de la capsule créée par SpaceX, la société d'Elon Musk.

Une collaboration entre SpaceX et la Nasa

La Nasa a chargé SpaceX, qui acheminait depuis 2012 des cargaisons vers l'ISS, de développer un nouveau taxi spatial, et si la mission actuelle est certifiée sûre, les Américains ne dépendront plus des Russes pour accéder à l'espace. Pour trois milliards de dollars, accordés depuis 2011 dans le cadre d'un contrat à prix fixe, SpaceX a promis à la Nasa six allers-retours vers l'ISS, avec quatre astronautes à bord.

La capsule Dragon a amerri au large de Pensacola en Floride comme prévu à 14H48 (18H48 GMT), selon les images retransmises en direct, après avoir traversé apparemment sans dommage l'atmopshère terrestre. Quatre grands parachutes ont ralenti la descente de la capsule, qui doit être récupérée rapidement par un navire de SpaceX.

