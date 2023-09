Mission Osiris-Rex : "Ce qui est en jeu, c'est de comprendre l'origine de la vie", décrypte l'astrophysicienne Antonella Barucci

La sonde spatiale lancée il y a sept ans atterrit dimanche dans le désert du Grand Lac salé, aux Etats-Unis. Les scientifiques attendent de pouvoir analyser les échantillons d'astéroïde prélevés pendant plusieurs années, et qui pourraient permettre d'en savoir un peu plus sur les origines de notre système planétaire.

Temps de lecture : 2 min

Sept ans après son départ, la sonde spatiale Osiris-Rex revient sur Terre. À bord de la capsule qui atterrira dimanche 24 septembre dans le désert du Grand Lac salé, dans l'Utah (Etats-Unis), des poussières de l'astéroïde Bénou prélevées par un robot pourraient nous éclairer sur l'origine de notre système planétaire. Astrophysicienne planétologue à l'Observatoire de Paris et spécialiste de l'exploration du système solaire, Antonella Barucci nous éclaire sur les enjeux de cette mission dont elle est co-investigatrice.

franceinfo : Qu'est-ce que la mission Osiris-Rex a été cherchée dans l'espace ?

Antonella Barucci : La sonde spatiale Osiris-Rex a été lancée en septembre 2016 à destination de l'astéroïde Bénou, qui gravite autour du Soleil. Elle revient sur Terre après un voyage de deux ans, chargée de "matière primitive" prélevée sur l'astéroïde par un robot, entre 2018 et 2021. Concrètement, il s'agit de matière qui existait avant la formation de notre système solaire et qui est susceptible de nous éclairer sur les origines de notre système planétaire. L'objectif était d'en prélever 60 grammes, je pense qu'on en aura beaucoup plus au final.

Sur quoi vont désormais porter vos travaux ?

Un axe de recherche majeur se concentrera sur les composés organiques de l'astéroïde, c’est-à-dire les éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons et qui contiennent du carbone. Ces minuscules grains existent depuis plus de 4,5 milliards d'années et ce sont les témoins de la formation de notre système solaire. Leur étude permettra de la dater plus précisément et de mieux connaître les matériaux qui en sont à l'origine.

On va aussi chercher des informations sur les milieux interstellaires (la matière qui remplit l'espace entre les étoiles dans la galaxie), sur la nébuleuse protosolaire (le nuage qui a donné naissance à notre système solaire), sur les astéroïdes, sur la formation de notre planète... Ce qui est en jeu, c'est de comprendre l'origine de la vie.

Cela veut-il dire que l'on aura bientôt percé le mystère de l'origine de la vie ?

Pas si vite ! Tous ces travaux prennent énormément de temps. Personnellement, je travaille depuis 2009 sur cette mission... La Nasa communiquera progressivement sur les avancées de ses travaux au cours des prochaines années. C'est la première fois que l'Agence spatiale américaine procède à un tel prélèvement de matière première. L'agence d'exploration aérospatiale japonaise, la Jaxa, a déjà réalisé des prélèvements similaires sur deux autres astéroïdes, Itokawa et Ryugu. Nos travaux sont complémentaires : c'est une nouvelle pièce dans le puzzle qui nous permet de mettre à jour le mystère des origines de la vie.