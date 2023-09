Santé : bientôt un vaccin contre le cancer du poumon ?

Durée de la vidéo : 3 min

Le 12/13 info reçoit Gérald Kierzek, médecin urgentiste, ce mardi 12 septembre. Il vient parler de l’espoir d’un vaccin contre le cancer.

“C’est un vrai espoir. Avant, on parlait de chimiothérapie, de chirurgie, avec beaucoup d’effets secondaires. C'est un peu comme si on tirait à l’arme lourde (…) la différence avec ce vaccin curatif est qu’on va cibler les cellules cancéreuses. On va faire une biopsie de la tumeur, on va prendre les antigènes”, précise Gérald Kierzek. “On va aller extraire un bout de ce cancer et trouver les antigènes qui sont spécifiques”, poursuit-il

Moins d’effets secondaires

“On va stimuler vos globules blancs. On ne va cibler que les cellules ‘méchantes’ (…) c’est moins lourd en termes de conséquences et d’effets secondaires. Il y a –41 % de risque de décès”, précise-t-il. Cela concerne surtout les cancers du poumon, mais c’est au stade clinique. “Il y a aussi –11 % d’effets secondaires, ce n’est pas rien. C'est une arme supplémentaire”, conclut le médecin urgentiste.