Projet de loi antiterroriste : "Je m'inquiète un peu de ces lois de circonstance et de communication", lance l'élu RN Nicolas Bay

Le député européen et candidat du Rassemblement national en Normandie aux élections régionales était, vendredi 30 avril, l'invité de "Votre instant politique" sur franceinfo canal 27. Il a notamment évoqué le pass sanitaire et le projet de loi antiterroriste du gouvernement.

Nicolas Bay, député européen et candidat du Rassemblement national (RN) aux prochaines élections régionales, était, vendredi 30 avril, l'invité de "Votre instant politique". Après avoir évoqué le pass sanitaire et le plan vaccinal français, il a commenté le projet de loi antiterroriste présenté par le gouvernement.

"Je m'inquiète un peu de ces lois qui sont toujours des lois de circonstance et de communication. (...) On voit bien souvent que ces lois ne sont pas ou mal appliquées, et pas ou peu efficaces. La question qui se pose, c'est d'abord celle de la volonté politique et de s'attaquer non pas aux conséquences, mais aux causes", a déclaré le cadre du RN.

"Quand on regarde l'attentat de Rambouillet et quand on regarde d'ailleurs les attentats qui ont été commis sur notre sol depuis celui de Charlie Hebdo, ou même sur l'année écoulée, on s'aperçoit qu'ils sont tous liés à l'immigration anarchique", a estimé l'élu.