DIRECT. Attentat à Rambouillet : suivez l'hommage national rendu à Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police assassinée

#ONVOUSREPOND Bonjour @kezako. Certaines pathologies rares et à très haut risque ouvrent droit à la vaccination dès l'âge de 18 ans (liste disponible ici en PDF). Mais les "comorbidités"(pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les diabètes de type 1 et 2...) permettaient simplement d'ouvrir la vaccination aux plus de 50 ans. Olivier Véran vient de changer les règles, puisque tous les adultes concernés peuvent désormais y prétendre. Cela représente 4 millions de personnes. #COVID_19