DIRECT. Le nouveau projet de loi antiterroriste arrive en Conseil des ministres

#COVID_19 Pr Alain Fischer sur la vaccination : "Si on l'ouvrait au premier venu, une personne prioritaire ne sera pas vaccinée (...) La priorité doit aller aux personnes qui en ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'êtres malades, hospitalisées, de mourir"

