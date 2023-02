Papillomavirus : pourquoi le gouvernement souhaite renforcer la vaccination ?

En France, plus de 6 000 nouveaux cas de cancers par an sont liés au papillomavirus. Le gouvernement estime que la couverture vaccinale est trop faible.

Les adolescents sont concernés par la vaccination. "Le HPV, le papillomavirus, est une infection qui va toucher à la fois les filles et les garçons. Donc c'est important de se faire vacciner pour se protéger et protéger son partenaire", explique Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 12/13, mardi 28 février.

9 % des garçons et 37 % des filles vaccinés

L’objectif est de vacciner les jeunes avant le début de leur activité sexuelle, car si la plupart des gens se débarrassent rapidement du virus, 10% des personnes infectées vont ensuite développer un cancer. Chaque année, 2 900 cancers du col de l'utérus sont dus à l'HPV. D'autres cancers de la région anogénitale et de la gorge sont liés au papillomavirus. La vaccination concerne tous les enfants de 11 à 14 ans, avec des rappels possibles jusqu'à 19 ou 26 ans. La participation est encore faible : "aujourd'hui il n'y a que 9 % des garçons, 37 % des filles qui se font vacciner", conclut Damien Mascret.