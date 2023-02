Précarité : dans les Deux-Sèvres, les Restos du Cœur se déplacent dans les villages isolés

Face au nombre grandissant de bénéficiaires des Restos du Cœur dans les Deux-Sèvres, l'association a mis en place un nouveau service. Elle se déplace dans les villages isolés pour assurer la distribution de denrées aux plus démunis.

À Niort (Deux-Sèvres), se trouve une sorte d'épicerie ambulante version Restos du Cœur. Deux fois par semaine, l'association se délocalise en zone rurale. L'étape du jour est la ville de Saint-Loup-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Une manière de partir à la rencontre des bénéficiaires isolés, comme Benjamin, adulte handicapé. Alors, chaque lundi matin, il profite de cette opération pour se ravitailler.



Deux villages des Deux-Sèvres desservis

Ce service vient s'ajouter aux 19 antennes permanentes des Restos du Cœur dans le département, et permet d'accueillir ici une trentaine de familles supplémentaires. "On voit d'autres têtes, c'est quand même intéressant. Et puis aussi, on a quand même le sentiment de rendre service puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer", explique Louisette Daunizeau, responsable du centre itinérant des Deux-Sèvres. Seuls deux villages des Deux-Sèvres sont aujourd'hui desservis par ce centre itinérant, mais d'autres pourraient suivre. Il suffit aux communes d'en faire la demande.