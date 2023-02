Doubs : un cheval s’invite dans un Ehpad

Dounka, une jument, fréquente régulièrement les maisons de retraite. Le cheval s'approche des patients jusque dans leurs chambres. Reportage à Flangebouche, dans le Doubs.

On ne rentre pas incognito dans un Ehpad, mais que dire quand il s’agit d’un cheval ? À Flangebouche (Doubs), les portes de l’Ehpad St-Joseph s’ouvrent en grand pour Dounka. À peine arrivée au deuxième étage, elle reçoit déjà des louanges. "C’est étonnant de la voir au deuxième étage d’un immeuble, ce n’est pas ordinaire. Elle a pris l’ascenseur comme tout le monde", s’émerveille un résident. L’avantage avec Dounka, c’est qu’elle s’invite partout. Elle est toujours patiente, polie et attentive.



"Elle est extraordinaire"

Nathalie Billerrey, cadre au sein de l’établissement, indique : "On a pu constater qu’on avait des résidents qui ne parlaient plus […] et qui, de nouveau, retrouvent la parole au contact de l’animal. C’est formidable." Les résidents rient de bon cœur au contact de l’animal. Emmanuelle Pfrimmer, zoothérapeute, se réjouit : "Elle aime les gens tout simplement. Elle aime aller vers les gens. Elle est douce. […] Elle est extraordinaire." Face à Dounka, certains résidents se lancent, d’autres préfèrent parler de ses chaussures de protection. Dounka est repartie sans un crottin, impeccable jusqu’au bout des sabots.