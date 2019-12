Pologne : une nouvelle prothèse de bras imprimée en 3D

Ola, 2 ans, peut désormais vivre pleinement son enfance grâce à sa prothèse. Elle est née sans avant-bras et porte une prothèse imprimée en 3D conçue sur mesure pour elle. "Ce bras a une main articulée donc Ola peut se saisir des objets. Elle tient des crayons, des couverts, elle tient aussi la poussette de sa poupée. C'est nouveau pour elle de pouvoir tenir quelque chose dans sa main", explique sa mère.

100 millions de personnes ont besoin de prothèses

Le concepteur de cette prothèse a été poignardé en 2014 alors qu'il défendait sa petite amie. Il a perdu une partie de son bras. Il a alors décidé d'utiliser l'impression en 3D. Objectif : créer une prothèse plus légère. "Notre prothèse pèse 500 grammes, alors qu'une prothèse traditionnelle peut aller jusqu'à 5 kilogrammes. C'est impossible de la porter toute la journée et cela rend la vie du patient plus difficile", précise Piotr Sajdak, PDG de Glaze Prosthetics. Les prothèses sont articulées, stylisées et interchangeables. Une centaine de prothèses est fabriquée chaque année par l'entreprise de Piotr. Ces prothèses sont onéreuses, mais depuis 2015 l'ONG Handicap International développe aussi l'impression en 3D. 100 millions de personnes dans le monde ont besoin de prothèses.