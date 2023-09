Santé : les seniors payent de plus en plus cher leur mutuelle

Durée de la vidéo : 1 min

Les pensions des retraités vont être revalorisées de 5,2 % au 1er janvier 2024. Une bonne nouvelle pour les seniors, pour qui les complémentaires santé coûtent de plus en plus cher.

Pour les seniors, les tarifs des complémentaires santé sont en nette hausse. Pour certains, se soigner relève désormais du luxe. C’est le cas de Marie-Christine Lempereur, 67 ans. En un an, la facture a explosé pour elle et son mari de 81 ans : 367, 56 euros, contre 287, 22 euros en 2022. "Je ne l’accepte pas, mais je ne peux pas faire autrement", dit-elle. La santé est aujourd’hui le premier poste de dépenses de ce foyer.



Les tarifs augmentent avec l’âge

Selon une étude, pour bénéficier d'une couverture garantie renforcée, un couple de 60 ans doit aujourd’hui dépenser 250 euros par mois, soit 5% de plus qu'en 2022. Plus les personnes sont à risque, plus les tarifs sont élevés. "On va regarder non pas la consommation médicale de la personne, mais son âge. À chaque fois qu’elle prend un an, le tarif augmente", détaille Cédric Pironneau, cofondateur de SPVie Assurances. La hausse des tarifs est accentuée notamment par la réforme du 100% Santé.

Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.