Santé : le gouvernement envisage le remboursement du sport sur ordonnance

Durée de la vidéo : 1 min

Le sport est tellement bon pour la santé que le gouvernement envisage de le rembourser sur ordonnance. Les précisions de Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 septembre.

Bon pour la santé, il est nécessaire de faire du sport, à tel point que le gouvernement envisage de le rembourser sur ordonnance. Selon le médecin Damien Mascret, cela serait un bon investissement. "Contre les trois cancers les plus mortels chaque année en France (...) grâce à une activité physique régulière, au moins 30 minutes trois fois par semaine, on réduit son risque jusqu’à 27%", détaille-t-il, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 septembre.



Des bons résultats à Strasbourg

L’expérience est déjà menée à Strasbourg (Bas-Rhin). La caisse primaire d’Assurance maladie a "réalisé une étude sur une partie des 864 strasbourgeois inclus dans le programme Sport santé sur ordonnance en 2020 et 2021. Et bien non seulement leur état de santé s’est amélioré, mais en plus, les gens ont eu nettement moins besoin de médicaments : -35% sur une période de 18 mois", révèle Damien Mascret.

Parmi Nos sources :

Molecular oncology (en anglais)

Jadecare

Ameli

Liste non exhaustive.