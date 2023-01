Info franceinfo Santé : les tarifs des mutuelles vont augmenter en moyenne de 4,7% cette année

La Mutualité française a sondé 35 mutuelles qui représentent 18 millions de personnes.

Les tarifs des mutuelles vont augmenter en moyenne de 4,7% cette année, a appris franceinfo auprès de la Mutualité française mercredi 4 janvier. Elle a sondé 35 mutuelles qui représentent 18 millions de personnes. Elles imputent cette hausse de tarif au déploiement du 100% santé et à l'inflation, selon la même source.

Davantage de soins remboursés ces trois dernières années

Dans le détail, ce sont les contrats collectifs qui augmentent le plus : 5,7% de hausse, les contrats des particuliers augmentent de 4,1%. Les mutuelles ont fait leurs comptes : elles ont remboursé davantage de soins, 10% de plus par rapport à 2019. Cela représente 49 euros supplémentaires par cotisant. Il y a eu davantage de soins remboursés parce que les Français sont revenus dans les cabinets médicaux après la période des confinements et aussi parce que le remboursement à 100% des lunettes, des soins dentaires et des audioprothèses a pris de l'ampleur pour les moins favorisés.

Les mutuelles ont aussi dû payer la taxe Covid et cette année elles vont prendre en charge 300 millions d'euros de remboursements à la place de la sécurité sociale. La Mutualité française souligne que la hausse des cotisations des mutuelles reste malgré tout inférieure à l'inflation qui a atteint 5,9% l'an dernier.