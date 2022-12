Santé : une association de consommateurs dénonce la dangerosité des moules en silicone

UFC-Que choisir alerte sur la dangerosité de certains moules en silicone qui peuvent contenir des substances toxiques. La cuisson augmenterait le risque de danger potentiel pour la santé.

Selon une étude, publiée jeudi 1er décembre, certains moules en silicone seraient mauvais pour la santé. "Je vous avoue que je ne fais pas très attention", confie une femme. "Le silicone pour moi, c'est pas naturel, il vaut mieux la bonne méthode à l’ancienne", pense une autre. Une association de consommateurs a testé 29 moules en silicone vendus en France. Parmi eux, 23 seraient toxiques, voire même cancérigènes sous l’effet de la chaleur.



Les fabricants se défendent

"Le moule en silicone migre quand il y a de fortes températures", assure Élisabeth Chesnais, journaliste UFC-Que choisir. Vendu sur internet ou en magasin, rien n’indique leur dangerosité. Les fabricants se défendent et assurent que leurs moules répondent aux normes françaises. Afin d’être prudents, une grande enseigne a décidé de lancer une série de tests dans ses laboratoires. Selon un commercial, il faut mettre le prix pour avoir un silicone de qualité et non toxique.