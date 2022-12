Automobile : les zones rurales face au défi des voitures électriques

Tandis que la transition des voitures thermiques vers les voitures électriques augmente, les habitants de zones rurales se questionnent quant aux installations mises en place pour recharger leurs véhicules.

Comme tous les matins, Sandra Genillier, habitante de Montchanin (Saône-et-Loire), prépare ses deux fils et quitte la maison isolée en pleine campagne. Depuis deux ans, elle roule avec une voiture électrique achetée d’occasion. La batterie chargée lui permet de parcourir plus de 100 kilomètres. “Par mois, on va faire une économie entre 200 et 300 euros par rapport aux véhicules thermiques”, explique Sandra.



Des points de recharge trop peu nombreux

Éric Champion a, lui aussi, craqué pour un modèle électrique haut de gamme, mais il est difficile pour lui de trouver une borne. "En rase campagne, les points de recharge ne sont pas nombreux. Les gens rechargent soit chez eux, soit sur des bornes de recharge rapide et là, il n’y en a pas”, confie-t-il. À Montchanin, seule une station-service et un supermarché proposent quelques points de recharge rapide.