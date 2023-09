Santé : lancement d’une campagne de vaccination contre le papillomavirus

Une grande campagne de vaccination à l’école est lancée en cette rentrée. La France accuse un gros retard sur la lutte contre le papillomavirus. Le point avec Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions sur le plateau du 12/13 info.

"Le papillomavirus, c’est un virus qu’on va presque tous croiser à un moment de sa vie, surtout d’ailleurs en début, quand on est adolescent ou jeune adulte. Le problème, c’est que si 90% des gens s’en débarrassent, il y a 10% des gens, et on ne sait pas pourquoi, qui vont le garder, et ça va plus tard, 10 ou 15 ans après, faire des cancers. Plus de 6 000 cancers par an sont dus papillomavirus", précise le docteur Damien Mascret, sur le plateau du 12/13 info. Il s’agit essentiellement de cancers de la gorge, de la bouche, de la langue, "mais également des cancers de l’utérus", ajoute Damien Mascret.

Vacciner les enfants avant 14 ans

"Il y a aussi des cancers qu’on appelle ano-génitaux, de la vulve, du vagin, de l’anus, du pénis, qui sont chez les femmes et chez les hommes. Cela fait environ 3 000 cancers par an. En vaccinant les enfants quand ils sont jeunes, avant 14 ans, on espère éviter une large partie de ces cancers. Filles comme garçons, c’est la nouveauté. Et puis surtout, même si ce rappel est prévu pour les 11-14 ans, on sait qu’il peut y avoir un rattrapage jusqu’à 19 ans, voire même jusqu’à 26 ans pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes", précise Damien Mascret.