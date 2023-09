Une vague de chaleur exceptionnelle en France

Il va faire très chaud toute la semaine. Des températures inédites pour un mois de septembre, jusqu’à 39 degrés par endroits. On est 7 degrés au-dessus des normales de saison.

Dénicher sa parcelle d’ombre. Hier au parc Montsouris à Paris, la chaleur était au rendez-vous dès le matin, et elle le sera pour les prochains jours. Alors chacun se met en quête de fraîcheur, même si tout le monde ne supporte pas les fortes températures de la même manière. Les Parisiens profitent du beau temps pour faire du sport. Dans ce cours de sport, les coachs donnent quelques astuces pour supporter un peu mieux le mercure qui s’envole.

Une hausse du mercure tardive qui inquiète

"On s’échauffe très progressivement, de façon à augmenter la chaleur du corps, à s’habituer à la chaleur, et on fait des pauses régulièrement", indique la coach. De Paris au sud de la France, la chaleur est au rendez-vous. Sur une plage de Marseille (Bouches-du-Rhône), il fait 30 degrés. Et c’est parti pour durer. Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’hexagone dépassera les normales de saison. Une hausse du mercure tardive, qui inquiète. Cette vague de chaleur devrait durer une grande partie de la semaine.