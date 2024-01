Santé : Emmanuel Macron souhaite le doublement de la franchise des médicaments

Le chef de l’État a déclaré qu’il voulait faire passer la franchise des médicaments de 50 centimes à 1 euros. À quels changements concrets s’attendre ? Qui seront les plus impactés ?

La franchise sur les médicaments pourrait doubler, en passant de 50 centimes à 1 euro. Conséquence concrète : les patients seraient un peu moins bien remboursés. Une mesure qui étonne : "La somme augmente, c’est dérangeant. Mais vu que c’est que 50 centimes, si on est terre à terre, c’est pas grand-chose", assure un jeune homme. Sur une boîte de médicament à 10 euros, la franchise représente 50 centimes, et le patient est remboursé à hauteur de six euros. Si la franchise passe à un euro, le remboursement sera fait à hauteur de 5,50 euros.

"Si les gens ne se soignent pas, qu’est-ce qu’il va se passer ?"

Un doublement de la franchise qui permettrait à la Sécurité sociale d’économiser 600 millions d’euros. "Ce n’est pas une bonne économie", juge Hervé Zibi, pharmacien à Issy-les-Moulineaux (Huats-de-Seine). "Si les gens ne se soignent pas, qu’est-ce qu’il va se passer ? (…) On va aller plus vers les hôpitaux où les soins sont gratuits, donc ça va faire un coup un peu plus important", assure-t-il. Le doublement de la franchise devrait surtout pénaliser la classe moyenne.