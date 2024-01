Médicaments : pour France Asso Santé, le doublement de la franchise médicale est un "coup de canif", une "double peine" pour les patients

Gérard Raymond, président de France Asso Santé se dit "choqué", mercredi 17 janvier sur franceinfo, par l'annonce d'Emmanuel Macron mardi devant la presse de doubler la franchise médicale à un euro. "Franchement, ça ne me choque pas", a pour sa part déclaré le président de la République.

Selon Gérard Raymond, "ce n'est pas comme ça qu'on va responsabiliser les patients et les personnes qui ont besoin de soin". Le président de France Asso Santé parle de "double peine : être malade et payer deux fois plus" et qualifie même cette mesure de "coup de canif" : "Ce n'est pas responsabiliser les personnes qui ont besoin de soins pour pouvoir vivre, c'est les culpabiliser".

"Responsabiliser" les patients et les prescripteurs

"Si on veut les responsabiliser, il faut les accompagner, leur faire comprendre", assure Gérard Raymond qui ajoute : "Les personnes qui prennent des médicaments, prennent ces médicaments parce qu'ils ont été prescrits. Il faudrait peut-être aussi responsabiliser les prescripteurs".

Le président de France Asso Santé souhaite donc que les acteurs de la santé se réunissent pour parler des solutions à apporter face au déficit de la Sécurité sociale. Il l'assure : "Nous continuerons à peser auprès du ministère de la Santé pour rechercher des solutions".

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé que le doublement de la franchise médicale était une "bonne mesure". Ce reste à charge pour les patients est actuellement de 50 centimes par boîte de médicaments ou pour une consultation. Il est plafonné à 50 euros par an.