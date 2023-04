Santé : comment soulager une lombalgie ?

Mal de dos, tour de reins, lumbago… La lombalgie concerne 80% des Français. Sur le plateau du 13 Heures, vendredi 7 avril, le journaliste et médecin Damien Mascret explique les causes de cette douleur.

La lombalgie, plus connue sous le nom de lumbago ou de tour de reins, est un des grands problèmes de santé de notre époque : 80% des Français sont concernés. "Une lombalgie c’est une douleur en bas du dos, dans les cinq dernières vertèbres lombaires (…) mais c’est bénin quatre fois sur cinq", explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, vendredi 7 avril. Les travailleurs portant des charges lourdes sont particulièrement exposés.

Un risque d’hernie discale

Cette douleur peut venir des "vertèbres qui peuvent se fracturer, ce qu’on appelle un tassement vertébral", décrit Damien Mascret. Situé entre les vertèbres, "le disque intervertébral peut aussi souffrir au point de former une hernie discale." Au même niveau, les muscles et les ligaments peuvent aussi être douloureux. Faire du sport reste le meilleur traitement, car le disque "qui a très peu de vaisseaux (…) se nourrit quand on bouge." Enfin, Damien Mascret conseille de consulter en cas de fièvre ou de soudaine perte de poids.

