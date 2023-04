Canada : de lourds dégâts après le passage d’une tempête de glace

Une tempête de glace a frappé le Canada, vendredi 7 avril, provoquant la mort de deux personnes et d'importants dégâts, notamment à Montréal. Tout a été recouvert par une épaisse couche glacée privant d'électricité plus d'un million de foyers.

Le craquement des branches qui finissent par tomber, souvent sur des lignes électriques qui explosent, endommagées par le bois mort. À Montréal (Canada), saisi par le verglas, on ne compte plus le nombre d’arbres qui ont cédé sous le poids de la glace, jeudi 6 avril. Entre trois et quatre centimètres de pluie verglaçante sont tombés sur la ville en quelques heures, causant des dégâts considérables.

Il est déconseillé de s’approcher des zones boisées

Il s’agit de la pire tempête de glace au Canada depuis 20 ans. Deux personnes sont mortes à cause des chutes d’arbres. Dans l’est du pays, plus d’un million de personnes ont été privées d’électricité, la plupart au Québec. Il faudra du temps pour rétablir le réseau et nettoyer les villes. "Ça prendrait 10 fois plus d’effectifs pour être capable de faire ça en quelques jours", estime un fonctionnaire. Il est déconseillé à la population de s’approcher des zones boisées.