Santé : le mal de dos, une douleur très répandue

C’est l'un des grands problèmes de santé de notre époque : le mal de dos, le tour de reins ou lumbago. Le véritable terme, c’est la lombalgie et cela concerne 80 % des Français.

Nicolas Rimbault ne sort jamais sans son coussin car il lui permet de ne plus souffrir de terribles douleurs dans le bas du dos. Pour se rendre à son travail, il conduit chaque jour sa voiture qui est équipée selon les conseils avisés d’un ergonome. "Ces coussins permettent d’absorber les chocs, de garder une posture squelettique complètement en adéquation avec la position et ça me permet de pouvoir faire des trajets en voiture sans avoir mal au dos", explique Nicolas.

Un ballon pour prévenir du mal de dos

Le mal de dos est très répandu. Selon l’Assurance maladie, quatre personnes sur cinq souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Dans les bureaux, les ballons se substituent de plus en plus au fauteuil, un moyen de prévenir le mal de dos. Le succès des ballons est tel qu’on le retrouve chez les particuliers. Matthieu Auclert est chauffeur de bus. À la maison, il utilise le ballon pour soulager le mal de dos. Un ballon coûte en moyenne une centaine d’euros.