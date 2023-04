Environnement : quand les supermarchés lancent un label anti-gaspillage alimentaire

Dans certains supermarchés, un label anti-gaspillage avec 3 étoiles vise à inciter les enseignes et les commerçants à moins jeter. Désormais, les grandes enseignes s'y mettent. Comment ça marche ? Reportage.

À première vue, un supermarché situé à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) paraît être comme les autres. Mais dans chaque rayon, un coin anti-gaspi avec ses produits bientôt périmés sont vendus 30 % moins cher en moyenne. L’initiative a été plébiscitée par les clients. "Je pense surtout aux étudiants dans ces cas-là, parce que j’ai deux enfants étudiants et c’est un vrai budget la nourriture", commente une mère de famille.

La collecte anti-gaspillage a triplé

Dans le supermarché, depuis 2015, on vise le zéro déchet. En plus des produits bradés, ce qui ne peut pas être vendu est trié puis donné à des associations caritatives. En huit ans, la collecte anti-gaspillage a triplé, une grande fierté pour tout le personnel. "Tout collaborateur qui rentre dans l’entreprise est formé à la démarche anti-gaspi et est sensibilisé tout au long de l’année sur ce principe-là", affirme Christophe Allain, directeur du magasin Leclerc Saint-Grégoire.