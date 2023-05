Santé : alerte rouge au pollen et aux allergies

Avec sa pollinisation, les personnes allergiques redoutent le mois de mai. Et pour cause, dans les années 70, 2 à 3 % des Français y étaient allergiques, contre 30 % en 2010.

En ce mois de mai, les graminées, des herbes très allergisantes, sont la hantise de nombreux Français. Avec les températures douces et le vent, leur pollen se disperse et empoisonne le quotidien des allergiques. “Ça gratte les yeux, comme si on avait plein de grains de sable dans les yeux. (...) Après, il y a le nez qui coule, les rhinites”, dit une allergique. Car tout l’Hexagone, ou presque, est en alerte rouge pollen, seuls six départements de l'Ouest sont relativement épargnés.

50 % des Français allergiques au pollen en 2050 ?

Dans les années 70, 2 à 3% des Français y étaient allergiques. En 2010, ils étaient 30% et seront 50% en 2050. En cause, le réchauffement climatique avec des périodes de pollinisation plus précoces, plus longues et plus intenses. C’est une conséquence aussi de la pollution et de l’alimentation. Surveiller au quotidien la présence des allergènes est le but des pollinariums qui regroupent les plantes les plus allergisantes, permettant de donner l’alerte sur des applications lors de pics de pollen.