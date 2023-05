Pollens : comment se protéger face aux pics ?

Durée de la vidéo : 1 min.

France 3

Article rédigé par D. Mascret - France 3 France Télévisions 19/20

Les allergies touchent de plus en plus de départements et de personnes en France. Alors comment faire en cas de pic d’allergie ? Éléments de réponse avec le médecin et journaliste Damien Mascret, vendredi 26 mai sur le plateau du 19/20.

“L'objectif numéro un quand on est allergique aux pollens, c’est de réduire son exposition”, explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, vendredi 26 mai. Cela veut dire qu’il faut par exemple “éviter les promenades à la campagne quand il y a du vent et a fortiori quand l’orage couve, car l’humidité favorise la libération des allergènes des pollens”, poursuit-il. “Si vous êtes obligé de sortir en plein pic, portez un masque pour réduire la quantité d’allergènes inhalés”, affirme le médecin. Des allergies à ne pas négliger Les allergies ne sont pas à négliger, ni à banaliser. Elles sont souvent bénignes, mais “10% des allergiques vont devenir asthmatiques. Cela vaut donc vraiment la peine de consulter un allergologue qui pourra entreprendre une désensibilisation”, précise Damien Mascret. “Pour tous les asthmatiques, les risques de crise grave sont accrus lors des pics”, explique-t-il. Il s’agit de consulter quand on repère plusieurs signes comme “être gêné par son asthme plus de deux fois dans la semaine”, conclut le médecin et journaliste. Parmi nos Sources Santé respiratoire France Asthme & Allergies Liste non exhaustive