Punaises de lit : onze conseils pour se protéger (et pour vous en débarrasser)

Plus d'un foyer français sur dix a été infesté par les punaises de lit entre 2017 et 2022, affirme un rapport de l'Anses publié en juillet.

Temps de lecture : 5 min

Elles ont dernièrement voyagé en train et ont colonisé les sièges de salles de cinéma. Les punaises de lit font leur grand retour depuis quelques années, après avoir disparu du territoire français dans les années 1950. Entre 2017 et 2022, ces insectes ont infesté plus d'un foyer français sur dix, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publié en juillet 2023.

L'arrivée de ces parasites, capables de se nicher dans les matelas, les sommiers, les parquets ainsi que dans les vêtements et dans les bagages, n'est pas liée à un manque d'hygiène. De la taille d'un pépin de pomme, les punaises de lit s'installent bien volontiers dans les lieux de vie, car elles se nourrissent de sang. Voici quelques conseils pour s'en prémunir et, le cas échéant, s'en débarrasser.

1 Adapter sa literie avec du matériel spécifique

Des housses anti-punaises de lit sont commercialisées afin d'isoler complètement les matelas et les oreillers. L'objectif est de se prémunir d'une invasion, car les punaises de lit privilégient l'endroit où vous dormez pour s'installer. Des bagues recouvertes de glu peuvent également être installées sur les pieds de vos lits, canapés et fauteuils dans le but de piéger les insectes qui souhaiteraient s'y nicher.

2 Prendre des précautions avec les meubles d'occasion

En matière de lutte contre les punaises, les lits, canapés et fauteuils nécessitent une attention particulière. Si vous envisagez de faire l'acquisition de meubles d'occasion, inspectez chaque couture et chaque fissure de ces objets avant d'investir.

Le site du ministère de la Transition écologique recommande en outre de "nettoyer avec un appareil à chaleur spécialisé (disponible en location) les meubles récupérés dans la rue ou achetés en brocante avant de les introduire dans son logement".

3 Refaire les joints qui seraient abîmés

Les punaises de lit fuient la lumière et s'installent dans des endroits sombres et peu accessibles. Elles peuvent ainsi loger dans le bois. Afin de réduire le nombre de cachettes possibles ou de piéger celles qui auraient trouvé refuge dans une fissure, il est recommandé de reboucher les interstices, notamment de vos plinthes, à l'aide de mastic ou de silicone transparent, appliqué à l'aide d'un pistolet adapté.

4 En vacances, adopter des réflexes anti-punaises de lit

Recours aux locations temporaires, trajets dans des moyens de transports publics… La période des vacances multiplie souvent les risques d'être en contact avec ces insectes. Pour éviter les mauvaises surprises en voyage, il est recommandé de placer ses bagages plutôt en hauteur ou de les garder sur soi. Le gouvernement invite en tout cas à ne pas les déposer sur le sol ou sur le lit, et "encore moins sous le lit", car ces nuisibles peuvent s'y trouver et voyager, ainsi, jusqu'à votre domicile. Les autorités préconisent plutôt de ranger vos valises sur un support à bagage inspecté au préalable, et de les laisser fermés hors utilisation.

Lorsque vous arrivez dans votre logement de vacances, vérifiez que ces insectes ne se trouvent pas dans les matelas, les canapés, mais aussi les fauteuils. De retour chez vous, une inspection minutieuse de chaque couture et fermeture de vos bagages est en outre préconisée.

5 Savoir les reconnaître et identifier là où elles nichent

L'apparition sur votre corps de piqûres rouges, ressemblant à des piqûres de moustiques, regroupées par trois ou quatre et survenant surtout la nuit, sont autant d'éléments qui peuvent vous mettre sur la piste de punaises de lit. Des points noirs sur les lattes, le matelas et la literie peuvent également être des traces de leurs déjections. Des mues de leur carapace sont par ailleurs un bon indice, tout comme des petites traces de sang sur votre literie.

Soyez particulièrement vigilants autour de votre lit, sur vos fauteuils et canapés ainsi que sur toutes les boiseries : les punaises y trouvent souvent refuge.

6 Isoler un objet contaminé en extérieur

Si vous découvrez des punaises de lit sur un bagage en retour de vacances, gardez, si possible, cet objet dehors afin d'éviter d'étendre la contamination au reste de votre logement.

7 Laver son linge à 60 degrés

Les insectes, mais aussi leurs larves et leurs œufs, ne résistent pas aux températures extrêmes. N'hésitez donc pas à laver à 60°C le linge de lit ou les vêtements d'occasion dont vous faites l'acquisition, conseille le site du gouvernement.

8 Congeler vos affaires

En cas de linge délicat, qui ne supporterait pas d'être lavé à haute température, il est recommandé de placer le tissu au congélateur à "au moins -18°C pendant trois jours", comme l'explique l'expert anti-nuisibles Mickaël Vannieuwenhuyse, interrogé par Brut.

La "congélation" est en effet l'un des meilleurs moyens pour se débarrasser des punaises, car ces insectes ne résistent pas au froid. "Avec -20°C, ça va tuer les punaises de lit sur plusieurs jours", affirme ainsi l'entomologiste Jean-Michel Bérenger, contacté par franceinfo.

Ce praticien du département Infection de l'IHU Méditerranée de Marseille assure utiliser "beaucoup cette méthode dans les hôpitaux" de la ville. "Lorsqu'on a un patient suspect, on peut mettre ses affaires au congélateur et lui rendre au bout de trois jours. On sait que c'est débarrassé des punaises" précise-t-il.

9 Utiliser des appareils à vapeur

Un aspirateur ou un nettoyeur vapeur peut être une solution à faible coût, ajoute l'entomologiste Jean-Michel Bérenger. "La vapeur, c'est 100 degrés, donc ça brûle tout", détaille ce spécialiste. Cette astuce peut permettre, selon lui, de sauver un matelas, à condition de la privilégier "en début d'infestation".

10 Faire intervenir un professionnel

En moyenne, la lutte contre un foyer de punaises de lit coûte 866 euros, selon l'Anses. Un budget important qui peut dissuader les ménages de recourir aux services d'un professionnel. Mais si vous ne parvenez pas à vous en débarrasser, que les punaises sont de plus en plus nombreuses, voire qu'elles ont commencé à arriver chez des voisins, il est nécessaire qu'un spécialiste agisse.

Cet expert doit vous proposer deux interventions : un premier passage pour éradiquer les bêtes adultes, puis un second, une quinzaine de jours plus tard, afin de s'attaquer aux larves ayant éclos depuis. Assurez-vous tout de même d'avoir un devis précis avant de choisir le spécialiste.

11 Ne pulvériser des insecticides qu'en dernier recours

L'utilisation d'insecticides ne doit vous être conseillée par un professionnel que lorsque toutes les solutions précédentes n'ont pas abouti. L'Anses note en effet que les punaises de lit sont devenues très résistantes à ces produits, mais également que ceux-ci peuvent présenter des risques pour la santé s'ils sont mal utilisés.

L'Agence a par exemple recensé plus de 1 000 cas d'intoxications, parfois graves, entre 2017 et 2022.