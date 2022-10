Comme elle le souhaitait, c'est à la maison que Charlotte a donné naissance à son petit garçon. Si tout s'est finalement bien passé, son compagnon et elle ont dû prendre une décision difficile après une visite à l'hôpital. En présence d'Isabelle Koenig, la sage-femme libérale qui a accompagné cet accouchement à domicile, le couple témoigne dans "Envoyé spécial".

Trois jours avant de donner naissance à son bébé, la future maman a eu un accès de fièvre et s'est rendue à l'hôpital sur les conseils de la sage-femme. Les examens réalisés sur place ne permettant pas d'en déterminer l'origine, les médecins ont préconisé de déclencher l'accouchement immédiatement.

"On a commencé à me parler de césarienne (...). La sage-femme [de l'hôpital] est arrivée avec deux grandes baguettes pour me percer la poche, et là, j'ai été prise d'une grande panique…" Charlotte, une jeune maman qui a choisi d'accoucher chez elle dans "Envoyé spécial"

Après discussion, le couple a maintenu son choix d'un accouchement à domicile contre l'avis médical, et a quitté l'hôpital. Ils en ont aussitôt informé Isabelle Koenig. "J'aurais pu vous dire 'Non, mais les enfants, là, c'est pas raisonnable, on va y retourner', témoigne celle-ci. Mais non, en fait, j'avais les signes cliniques de la maman, les signes cliniques du bébé, qui attestaient que tout allait bien."

La maternité a fait un signalement

Joint par téléphone, l'un des soignants qui ont examiné Charlotte à l'hôpital fait état des risques d'infection pour le bébé, et de l'impossibilité d'une intervention en cas d'urgence quand l'accouchement se déroule hors maternité. Selon lui, une fois informés des risques potentiels, les futurs parents restaient néanmoins libres de leur choix.

La maternité a pourtant signalé le couple à la Direction de la prévention et de la protection de l'enfance. Charlotte et son compagnon ont été prévenus par courrier de la visite d'une puéricultrice chargée d'évaluer le danger encouru par leur bébé. En cas de procédure, ils risquaient de se voir retirer la garde de leur enfant... Leur dossier a finalement été classé sans suite.

