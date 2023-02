Assurance maladie : avis de tempête avec les généralistes

Les médecins généralistes refusent les propositions de l’Assurance maladie sur leurs tarifs.

Dimanche 26 février, les généralistes de MG France, le syndicat majoritaire, ont refusé à l’unanimité les propositions de l’Assurance maladie. Ils réclament plus que jamais une véritable hausse de la consultation. "La consultation n’a pas été revalorisée depuis au moins 2017", confie une médecin. "Ce n’est pas une histoire de revenus, c’est une histoire de moyens financiers, de levier financier, pour pouvoir embaucher des gens et prendre en charge les patients qui en ont le plus besoin", assure un autre.

"Il est assez normal que l’Assurance maladie demande des contreparties"

Après des semaines de négociations, l’Assurance maladie propose de passer de 25 à 26,5 € pour une consultation, et jusqu’à 30 € si le médecin accepte de prendre en charge de nouveaux patients ou de faire davantage de gardes. "Il est assez normal que l’Assurance maladie demande des contreparties", précise Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Inconcevable pour les praticiens qui réclament une consultation à 30 voire à 50 €, mais sans contreparties. Le bras de fer avec l’Assurance maladie va se poursuivre.