Cartes d’identité : le gouvernement annonce fournir de nouveaux équipements aux collectivités locales

T. Cuny, A. Brignoli, E. Fillon, France 3 Midi-Pyrénées, C. Beauvalet

Un nouveau dispositif a été mis en place pour accélérer le renouvellement des cartes d’identité et des passeports. C’est un parcours du combattant en ce moment, avec des délais qui s’allongent de plus en plus. Face à cela, les démarches vont être simplifiées.