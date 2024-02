Santé : médicaments, consultations, analyses, la facture s’alourdit

À partir du 31 mars, les médicaments vont coûter plus cher. Le montant qui reste à la charge du patient va doubler, passant de 50 centimes à un euro par boîte. D’autres changements sont à prévoir.

Consultations chez le médecin, analyses médicales et médicaments prescrits coûteront plus cher à partir du 31 mars. Pour une boîte de médicaments prescrite, le patient déboursait 50 centimes, ce sera désormais un euro. Pour certains, cela n’est pas un souci, pour d’autres clients dans une pharmacie, "on est un peu en train de racler les fonds de tiroirs, il faudrait plutôt revoir globalement le système de soin". Pour le pharmacien, l’idée n’a pas que du mauvais, pour lui "ça va freiner le gaspillage (…) c’est certain, quand on touche au porte-monnaie, ça responsabilise les gens."



800 millions d’euros d’économie

Pour ne pas pénaliser les personnes ayant recours à des traitements réguliers, le plafond de la franchise reste fixé à cinquante euros. Une fois cette somme dépassée, le patient est intégralement remboursé. Le reste à charge double également pour les consultations chez le médecin, les analyses, deux euros au lieu d’un. La franchise sur les transports sanitaires passe, elle, de deux à quatre euros. Toutes ces mesures feront économiser 800 millions d’euros à la sécurité sociale.