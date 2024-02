Guerre en Ukraine : à Saint-Omer, solidarité avec les réfugiés

Depuis le début de la guerre, des millions d’Ukrainiens ont fui, notamment vers la France, avec un espoir : retourner un jour en Ukraine. En attendant, ces familles tentent de continuer à vivre avec le soutien de bénévoles.

À Saint-Omer (Pas-de-Calais), c’est jour de déménagement. Ukrainiens et Français sont venus prêter main-forte. Une famille de réfugiés va enfin pouvoir quitter un logement insalubre grâce à la mobilisation des habitants. Ils se rendent chaque semaine aux côtés des réfugiés pour les aider. En 2022, après un long voyage pour fuir la guerre, des centaines d’Ukrainiens arrivent à Saint-Omer, épuisés. Parmi eux, Bogdan, Olena et leurs enfants.



Un tiers des réfugiés repartis

Depuis, deux ans se sont écoulés et malgré une générosité qui n’a jamais cessé, difficile pour Olena et son mari malade de se projeter en France. Ils ont les yeux constamment rivés sur leur téléphone dans l’attente des nouvelles de leur fils de 23 ans."Jour et nuit, on s’inquiète, il vient de signer pour partir au front, et il a déjà tellement d’amis qui sont morts là-bas. Ce qui me tient, c’est que mes autres enfants sont ici", explique Olena, bouleversée. Dans cette vie entre deux pays, c’est l’école qui rythme les journées d’Olena. Sa fille est en CE1, elle fait des progrès rapides en français, grâce à l’aide de ses camarades. À Saint-Omer, près d’un tiers des réfugiés a choisi de retourner en Ukraine malgré les risques. Pour ceux qui sont restés, des liens forts se sont créés.