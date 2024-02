Médicaments : un trafic de plus en plus important

Le trafic de médicaments s’organise de manière mondiale et dépasse même celui de la drogue en milliards de dollars.

Médicaments détournés de leur usage, vendus illégalement moins chers, vente de molécules interdites… Le trafic de médicaments s’est intensifié à l’échelle mondiale et dépasserait même l’ampleur du trafic de drogues. Les dealers de stupéfiants vendent, eux aussi de plus en plus de médicaments qu’on ne peut normalement obtenir que sur ordonnance. En ligne, même constat : des cartons entiers de médicaments sont proposés à la revente.

Une "tendance au détournement de l’usage de médicaments"

La plus grande partie de ces médicaments est produite à l’étranger et envoyée en France. La douane multiplie les contrôles pour endiguer le trafic. 1,9 million de produits de santé ont été saisis par la douane en 2022. Un phénomène qui se confirme ces derniers mois, d’après la cheffe de la division des opérations commerciales de la douane : "On constate clairement cette tendance au détournement de l’usage de médicaments (…) et donc on augmente nos contrôles sur ce vecteur de fraudes."