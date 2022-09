Santé : enquête au cœur d’un trafic de médicaments démantelé entre la France et l’Égypte

Des centaines de boîtes de médicaments contre le cancer s’échangeaient de mains en mains. Ces traitements onéreux, de 5 000 à 10 000 euros, étaient collectés illégalement en France et acheminés en Égypte. Ce trafic de fausses ordonnances et de fraude massive a déjà coûté plus de 4 millions d’euros à la sécurité sociale. L’affaire démarre en janvier 2020, près de la frontière suisse, lorsqu’un pharmacien alsacien reçoit la visite d’un jeune homme muni d’une fausse ordonnance. Après vérifications, le soi-disant patient est en réalité un escroc et le maillon d’un groupe criminel beaucoup plus vaste.

14 personnes condamnées

Dans plusieurs villes de France, des petites mains courent les pharmacies pour se procurer les médicaments. Détenteurs de la CMU, ils n’ont rien à payer en caisse. C’est l’assurance maladie qui règle la note. Les petites mains du trafic percevaient 200 euros par boîte. Leur butin était ensuite acheminé par train à Paris par un deuxième groupe d’individus. Puis, il était remis à leurs chefs, des Égyptiens habitant à Barbès, un quartier de la capitale. Des passeurs emmenaient ensuite le butin dans des valises, par avion, jusqu’en Égypte. Les médicaments étaient ensuite revendus sur place. En mai dernier, 14 personnes ont été condamnées. Elles ont fait appel.