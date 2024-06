Santé : les ordonnances deviennent obligatoires pour les injections d'acide hyaluronique

Pour lutter contre les injections réalisées par de faux médecin, un décret publié vendredi 31 mai rend obligatoire l'ordonnance pour recevoir de l'acide hyaluronique.

Lèvres gonflées, poitrine remodelée, peau lissée. L'acide hyaluronique, une molécule aux propriétés hydratantes, est de plus en plus en vogue chez les jeunes. Pour cette génération la chirurgie esthétique n'est plus un tabou. Mais ces opérations seront désormais plus encadrées. D'après un décret paru vendredi 31 mai, une ordonnance sera désormais obligatoire pour obtenir des produits à base d'acide hyaluronique.

Limiter les faux médecins

Cette mesure vise à protéger la population contre les injections illégales, selon le gouvernement. Les sociétés et syndicats de chirurgie plastique, de dermatologie et de médecine esthétique demandaient cette mesure depuis plus de deux ans. Elle limite la distribution de ces produits aux professionnels de santé qui disposent des compétences et du savoir-faire pour les utiliser. Les autorités entendent limiter les faux médecins qui pratiquent des opérations chirurgicales illégales, une pratique dangereuse pouvant entraîner de graves complications.