Santé : les secrets pour un sommeil optimal

Insomnie, manque de sommeil, fatigue… Afin de pallier ces soucis d’endormissement, le docteur Damien Mascret dévoile ses secrets d’un sommeil réparateur.

Avec de petits gestes, on peut mieux dormir. Sur le plateau du 13 Heures, vendredi 10 février, le docteur Damien Mascret dévoile ses conseils pour un meilleur sommeil. Le premier secret : bien régler la température de sa chambre. "La moitié des Français dorment avec une température de plus de 21°C dans leur chambre. En réalité pour bien dormir le corps a besoin de baisser sa température. […] Il faut idéalement 18,3°C pour un adulte et 20,5°C pour un enfant", a-t-il expliqué.



Bien choisir sa couette

Le second conseil du professionnel de santé est de bien choisir sa couette. Le docteur a théorisé : "Le fait d’avoir du poids sur soi […] stimule les récepteurs tactiles de pression, qu’il y a dans notre peau, et c’est rassurant. Donc on dort mieux." Aussi, il préconise d’arrêter les écrans "au moins une heure avant l’heure prévue de sommeil" afin d’éviter de bloquer la "sécrétion de mélanine". Enfin, le docteur Mascret a rappelé qu’un adulte devait dormir entre 7 à 9 heures.