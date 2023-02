Santé : que valent vraiment les remèdes naturels pour mieux dormir ?

Il existe de nombreux produits, parfois à base de plantes, qui promettent d'aider à mieux dormir. Mais sont-ils vraiment efficaces, et comment bien les choisir ? Enquête.

Les remèdes contre l'insomnie, souvent à base de plantes, existent sous toutes les formes dans les pharmacies. Ils sont en vente entre 3 et 25 euros. À la pharmacie Pharmabest Les Halles (Paris), les ventes ont explosé au cours des dernières années. Le sommeil des Français, lui, s'est dégradé. Selon une étude de Santé publique France, sept personnes sur dix dorent mal.

L'avis d'un spécialiste

Beaucoup se tournent ainsi vers les produits dits "naturels". "J'utilise ça. Même si c'est placebo, en tout cas ça fonctionne très bien sur moi", s'amuse une cliente. Une équipe de France Télévisions a présenté une sélection de produits au Pr. Steven Laureys, neurologue et auteur du livre "Le sommeil c’est bon pour le cerveau". "Du marketing", selon lui. "On donnerait tout pour bien dormir, et avaler une pilule. En réalité, c'est trop facile", ajoute-t-il. Il recommande plutôt la relaxation, un travail sur les habitudes de vie et la tisane.